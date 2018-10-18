لافروف: الأولوية في اليمن وقف القتال وبدء التسوية السياسية

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده ترى أن الأولوية في اليمن وقف القتال والانخراط في عملية التسوية السياسية لحل الأزمة.

وأشار لافروف ـ في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" بثت اليوم الخميس - إلى أن موسكو تشارك في الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، رغم صعوبة هذا الأمر في ظل استمرار القتال، مؤكدا مواصلة تقديم تلك المساعدات، ودعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وأضاف: "تمكننا عدة مرات من الاتفاق مع التحالف الذي تقوده السعودية على تنفيذ قافلات إنسانية إلى اليمن، وسنواصل تنفيذها".

في سياق آخر، قال لافروف إن موسكو قلقة إزاء وقائع تثبت قيام القوات الأمريكية في سوريا بنقل مسلحي "داعش" من هناك إلى العراق وأفغانستان.

واعتبر أن "واشنطن تحاول بشكل غير شرعي إقامة دويلة في شرق الفرات وتشكيل سلطة بديلة عن الحكومة السورية هناك"، موضحا أن موسكو مستعدة للتواصل مع أطراف "صيغة أستانا" والمجموعة المصغرة حول سوريا، شريطة أن يكون هذا الحوار معتمدا على أسس الشرعية الدولية.