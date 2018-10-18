رئيس الوزراء الفلسطيني من الخان الأحمر: سنستمر في المقاومة الشعبية

رام الله - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية، وذلك خلال زيارته صباح اليوم الخميس لقرية الخان الأحمر شرق القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول :"سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية وسنفشل مخططات صفقة القرن، ولن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي".

وحيا الحمد الله صمود "أبناء شعبنا والمتضامنين الأجانب ومختلف القوى والفعاليات الرسمية والشعبية المعتصمين في قرية الخان الأحمر الذين يقفون سدا منيعا في مواجهة الاقتلاع والتهجير، وفي مواجهة فصل القدس العاصمة عن محيطها، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

كانت المحكمة الجنائية الدولية حذرت أمس إسرائيل من إخلاء وتدمير القرية، وأكدت أن الإخلاء القسري يمكن أن يعتبر جريمة حرب.

وانتهت مطلع الشهر الجاري مهلة حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر من أجل إخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الماضي التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص وهي تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.