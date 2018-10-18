تنظيم الدورة السابعة للألعاب الرياضية العالمية العسكرية بالصين في أكتوبر 2019

بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية تنظيم الدورة السابعة للألعاب الرياضية العالمية العسكرية خلال الفترة بين 18 إلى 27 أكتوبر من عام 2019 في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" وسط الصين، بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة.

وقالت الوزارة – في بيان اليوم - إن أكثر من 400 رياضي من الجيش الصيني سيشاركون في هذه الدورة التي تقام كل 4 سنوات، مشيرة إلى أن رياضات كرة الريشة وكرة المضرب وكرة الطاولة وجمباز الرجال ستكون ضمن المنافسات لأول مرة.

وستبدأ عمليات بيع التذاكر للدورة اعتبارا من مارس 2019، حيث يمكن شراء التذاكر على الموقع الالكتروني للدورة والتطبيق المحمول الخاص بها، علاوة على مكاتب التذاكر وأكشاك بيع التذاكر عند الاستادات.