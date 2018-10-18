لافروف: إجراء انتخابات ليبية في ظل الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر

وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن إجراء انتخابات في ليبيا في ظل الظروف الحالية أمر محفوف بالمخاطر، مشيرًا إلى أنه يجب أولاً التوصل إلى توافق بين جميع الكل السياسية في البلاد.

وقال لافروف: "لسوء الحظ لم يتم تنفيذ ما تم التوصل إليه في باريس بشكل واضح، ونتيجة لذلك، لا تزال القوى السياسية الرئيسية لا تملك اتفاقًا عامًا حول كيفية عمل هذا النظام السياسي. يعتقد العديد من الخبراء أن أجراء انتخابات في ظل الوضع الحالي مخاطرة كبيرة جدًا"، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تدعم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا حسن سلامة الذي يحاول إيجاد مثل هذه المناهج التي توافق القوى السياسية فبل الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وأكد لافروف إلى أن موسكو تحاول مع فرنسا وإيطاليا، فضلاً عن شركاء أوروبيين وإقليميين المساعدة في حل الأزمة الليبية "وتقدر ما قام به الرئيس ماكرون في شهر مايو عندما دعا أربعة شخصيات رئيسية من الشعب الليبي إلى باريس"، حيث تم الاتفاق على إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل.​