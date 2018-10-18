العالم في صور: تأبين ضحايا القرم.. والتعليم في مخيمات سوريا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من تأبين أهالي وأصدقاء ضحايا حادث القرم الروسية التي سقط فيها 19 شخصًا وأصيب العشرات، وتعليم الأطفال في سوريا الذين فروا من عائلاتهم في ريف حماة الشمالي.