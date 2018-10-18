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العالم في صور: تأبين ضحايا القرم.. والتعليم في مخيمات سوريا

02:00 ص الخميس 18 أكتوبر 2018
العالم في صور: تأبين ضحايا القرم.. والتعليم في مخيمات سوريا

ارشيفية

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من تأبين أهالي وأصدقاء ضحايا حادث القرم الروسية التي سقط فيها 19 شخصًا وأصيب العشرات، وتعليم الأطفال في سوريا الذين فروا من عائلاتهم في ريف حماة الشمالي.

سوريا اسطنبول جمال خاشقجي السعودية تركيا

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