أبرز التصريحات في 24 ساعة: العقوبات الأمريكية على تركيا قد تُرفع قريبًا

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي ليس من مواطني الولايات المتحدة، وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا قد تُرفع قريبا، ووصف وزير الخارجية سامح شكري زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، بأنها ممتازة، وتمثل دفعة قوية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.