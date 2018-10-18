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أبرز التصريحات في 24 ساعة: العقوبات الأمريكية على تركيا قد تُرفع قريبًا

01:30 ص الخميس 18 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: العقوبات الأمريكية على تركيا قد تُرفع قريبًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي ليس من مواطني الولايات المتحدة، وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا قد تُرفع قريبا، ووصف وزير الخارجية سامح شكري زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، بأنها ممتازة، وتمثل دفعة قوية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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