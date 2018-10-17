مقتل وإصابة 3 جنود عراقيين في هجوم شنه مسلحون شرقي تكريت

تكريت (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، الأربعاء، مقتل جندي وإصابة اثنين أخرين في هجوم شنه مسلحون على إحدى القرى شرق مدينة تكريت/170 كيلومترا شمالي بغداد/.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة المحافظة إن "مجموعة مسلحة شنت قبل منتصف الليل هجوما على نقطة للجيش العراقي في قرية عبود في قضاء امرلي /120 كيلومترا شرقي تكريت/ تخلله اشتباك بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف أن "المجموعة انسحبت تحت ضغط نيران القوات الأمنية إلى مناطق جبال حمرين غربي القرية، والتي ما تزال تشكل مصدرا للعديد من الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية العراقية والمواطنين على حد سواء"

وتشهد مناطق عديدة من محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.