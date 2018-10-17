سفيرة مصر لدى كرواتيا تبحث مع وزيرة الخارجية تعزيز التعاون في كافة المجالات

القاهرة (أ ش أ)

التقت "ألفت فرح" سفيرة مصر لدى كرواتيا "ماريا بيتشينوفيتش بوريتش" وزيرة خارجية كرواتيا للتوديع، وذلك في إطار قرب انتهاء فترة عملها كسفيرة مصر لدى كرواتيا.

وصرحت السفيرة "فرح" الأربعاء، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا، وسُبل تعزيزها في كافة المجالات.

وأوضحت سفيرة مصر لدى كرواتيا أنه على الصعيد السياسي تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب، والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشارت إلى أن الحديث تطرق أيضا إلى التعاون الاقتصادي وأهمية تعزيز حجم التبادل التجاري، حيث أكدت السفيرة "فرح" أن البيئة الاقتصادية في مصر جاذبة للاستثمارات.

من جانبها، أشادت وزيرة خارجية كرواتيا بالجهود التي بذلتها السفيرة المصرية خلال فترة توليها مهام منصبها لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على كافة المستويات بين البلدين.