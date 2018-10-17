وزارة الدفاع الروسية: رصدنا انتهاكات لوقف إطلاق النار في حلب واللاذقية

موسكو (أ ش أ)

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأربعاء، بأنه رصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في اللاذقية وحلب بسوريا.

وجاء في بيان نشرعلى موقع وزارة الدفاع الروسية -حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- أنه "تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية رصد قصف بحي "عكو" بمحافظة اللاذقية (مرتان)، وحي "معرطة" بمحافظة حلب (مرتان)، ومنطقة مركز الدراسات والبحوث في حلب. بالإضافة لذلك، تم رصد قصف لمواقع القوات الحكومية مرتان في "تادف" بمحافظة حلب".

وأضاف البيان أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، قام ممثلو المركز بعملية إنسانية في حي سعد الناصري جنوب غربي حلب، تم خلالها توزيع الغذاء على المحتاجين، كما تم إرسال المساعدات إلى أحياء شيبان باشا، والشيخ فارس، والقادسية، والشيخ خضير، والسحور بمدينة حلب، حيث تم توزيع مجموعات غذائية لأسر الجنود السوريين الشهداء.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة.