رئيس البرلمان الأوروبي: ماي لم تحمل جديدًا للقمة الأوروبية

بروكسل (د ب أ)

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد حضرت إلى القمة الأوروبية في بروكسل دون مقترحات جديدة بشأن التوصل لحلول توافقية لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه التصريحات لرئيس البرلمان الأوروبي في أعقاب كلمة ألقتها ماي أمام زعماء أوروبا في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم.

وأعرب تاجاني عن اعتقاده بأن المناخ العام صار أكثر استرخاء مقارنة بما كان عليه خلال القمة الأوروبية، غير الرسمية، في النمسا قبل أربعة أسابيع.

وأضاف تاجاني أن كلمة ماي تضمنت "رسالة حسن نية" واستعدادا للاتفاق "لكنني لم ألحظ شيئا جوهريا جديدا من حيث المضمون".

كان رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، طالب رئيسة الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء بتقديم أفكار ومقترحات جديدة، وبناءة، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين بلادها والتكتل الذي يضم 28 دولة، إلى طريق مسدود.

ولا تزال العقبة الرئيسية في الاتفاق تتمثل في كيفية تجنب الرقابة مستقبلا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بين جمهورية ايرلندا التابعة للتكتل، وايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.