أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

ترامب يطالب الوزارات الأمريكية بتقليص الميزانية بنسبة 5%

08:30 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ترامب يطالب الوزارات الأمريكية بتقليص الميزانية بنسبة 5%

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (د ب أ)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزراء حكومته بالتقشف.

وقال ترامب خلال جلسة للحكومة الاتحادية الأمريكية في واشنطن اليوم الأربعاء، إنه يتعين على كل وزارة تقليص ميزانيتها بنسبة 5%.

وأضاف ترامب: "البعض سيقول: أستطيع أن أفعل أكثر كثيرا من 5%"، وتابع أن المهم هو تخفيف الأعباء".

وتأتي دعوة ترامب للتقشف في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نتائج طيبة.

وقال لاري كودلاو المستشار الاقتصادي لترامب خلال الجلسة إن الاقتصاد الأمريكي حقق "أقوى نمو منذ 20 عاما".

غير أن ديون حكومة ترامب وصلت لارقام ضخمة.

يذكر أن جزءًا كبيرًا من الإصلاح الضريبي، الذي يعود إليه جزء من الازدهار الاقتصادي الحالي، قد جرى تمويله عبر الاستدانة.

ترامب الحكومة الأمريكية واشنطن لاري كودلاو الاقتصاد الأمريكي

الخبر التالى:

"النفط والأسلحة".. ما احتمالية توجيه السعودية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان