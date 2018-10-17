ترامب يطالب الوزارات الأمريكية بتقليص الميزانية بنسبة 5%

واشنطن (د ب أ)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزراء حكومته بالتقشف.

وقال ترامب خلال جلسة للحكومة الاتحادية الأمريكية في واشنطن اليوم الأربعاء، إنه يتعين على كل وزارة تقليص ميزانيتها بنسبة 5%.

وأضاف ترامب: "البعض سيقول: أستطيع أن أفعل أكثر كثيرا من 5%"، وتابع أن المهم هو تخفيف الأعباء".

وتأتي دعوة ترامب للتقشف في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نتائج طيبة.

وقال لاري كودلاو المستشار الاقتصادي لترامب خلال الجلسة إن الاقتصاد الأمريكي حقق "أقوى نمو منذ 20 عاما".

غير أن ديون حكومة ترامب وصلت لارقام ضخمة.

يذكر أن جزءًا كبيرًا من الإصلاح الضريبي، الذي يعود إليه جزء من الازدهار الاقتصادي الحالي، قد جرى تمويله عبر الاستدانة.