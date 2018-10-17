ترامب: خاشقجي ليس أمريكيا حتى أطلب من الـ"إف بي آي" التحقيق في اختفائه

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي ليس من مواطني الولايات المتحدة حتى يأمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في اختفائه وربما مقتله بعد زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول أوائل الشهر الجاري.

جاءت تصريحات ترامب، ردا على سؤال في لقاء مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أيضا إن المملكة العربية السعودية حليف مهم للولايات المتحدة. وقال "يشترون منا ليس فقط المعدات العسكرية، ولكن أشياء أخرى أيضًا".

وأكد أنه يتوقع أن تنكشف الحقيقة وراء اختفاء خاشقجي مع نهاية الأسبوع.

وكان جمال خاشقجي، كاتب الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست، اختفى في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل الحصول على بعض الأوراق الخاصة بطلاقه من زوجته الأولى.

ونقلت تقارير صحفية غربية عن مسؤولين أتراك لم تسمهم قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية، الأمر الذي تنفيه الرياض بشدة.