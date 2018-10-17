سفير مصر الجديد بالجزائر يقدم أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية الجزائري

الجزائر (أ ش أ)

قدم السفير أيمن مشرفة، سفير مصر الجديد لدى الجزائر، نسخة من أوراق اعتماده اليوم الأربعاء، إلى وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن اللقاء تم بعد وصوله إلى الجزائر بـ48 ساعة فقط واستغرق ساعة كاملة وهو ما مثل له لفتة طيبة من الوزير مساهل والسلطات الجزائرية.

وأضاف السفير مشرفة أن الوزير مساهل أكد له أنه يستطيع ممارسة مهام عمله بشكل رسمي، كما سيتم تحديد موعد في وقت لاحق لتقديم أوراق الاعتماد إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وسل تعزيزها، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.

وأكد السفير مشرفة أنه اتفق مع الوزير مساهل على أهمية استمرار الحوار السياسي بين مصر والجزائر على كافة المستويات في ظل تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه أغلب القضايا.