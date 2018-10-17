ألمانيا تقدم مليون يورو دعمًا إضافيًا لسوريا والعراق

برلين (أ ش أ)

أعلنت الخارجية الألمانية أن الحكومة الفيدرالية سوف تقدم دعما إضافيا بقيمة مليون يورو، للعراق وسوريا.

وأضافت الخارجية -في بيان اليوم الأربعاء- أن الحكومة الفدرالية تقدم مساهمة كبيرة هذا العام لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من حكم تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الحاجة إلى استقرار هذه المناطق، بعد نهاية حكم داعش، لا تزال ملحة.

وبحسب البيان، فإن مبلغ الدعم يشمل إعادة تأهيل شبكات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والجسور بالعراق ، فضلاً عن المساعدة في إزالة الأنقاض وإعادة بناء الأحياء، مضيفا أنه لن يكون من الممكن تهيئة الظروف لأنشطة إعادة الإعمار والتنمية الطويلة الأجل إلا من خلال إصلاح البنية التحتية الحيوية والاستثمار في الخدمات الأولية.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا قدمت 90 مليون يورو للعراق من خلال الأمم المتحدة؛ بهدف تمكين عودة النازحين العراقيين، بالإضافة إلى وضع أسس لإعادة البناء ومواجهة تجدد العنف والتطرف.

أما فيما يخص سوريا، أوضح البيان أن الحكومة الفدرالية تعهدت بمبلغ 10 ملايين يورو لمقاطعتي "راقة" و"دير الزور"؛ لاستعادة وبناء الخدمات الأساسية.