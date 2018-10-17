"ذي تايمز": طالبان تسيطر على مئات المدارس في أفغانستان وتحظر تعليم الفتيات

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن حركة طالبان الأفغانية حظرت تعليم الفتيات ووضعت مناهج متشددة جديدة في مدارس المنطقة التي تسيطر عليها شمال أفغانستان.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أنه منذ اجتياح طالبان مدينة قادس في إقليم بادجيس شمال غرب أفغانستان، توسع نفوذها إلى كل جوانب الحياة اليومية تقريبا، وبينها 100 مدرسة في المنطقة واجهت خيار الخضوع لمطالب المتمردين أو الإغلاق.

وأضافت الصحيفة أن المناهج الغربية التي عادت للظهور في المدارس الأفغانية بعد الغزو الأمريكي في 2001 تم شطبها تماما، موضحة أن اللغة الإنجليزية والعلوم تم استبدالهما بالتلاوة القرآنية، بينما تم إيقاف تعليم الفتيات بعد سن 12 عاما بجانب إغلاق العديد من مدارس الفتيات.

ونوهت الصحيفة بأن ما شهدته قادس يشير إلى السرعة التي يمكن لمتمردي حركة طالبان تحويل الوضع على الأرض بينما تتحرك محادثات السلام مع واشنطن ببطيء شديد لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن نشاط طالبان في قادس بدأ في التفاقم خلال الصيف الماضي وبحلول أغسطس سقطت المدينة في يد المتمردين تقريبا دون إطلاق نار، لأن المقاومة الحكومية تبخرت فيها مثل العديد من المناطق النائية التي اجتاحها طالبان منذ عودتهم مرة أخرى في 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطلاب في قادس ويدعى بالواشا أميري (12 عاما)، أن طالبان انتزعت حريتهم ومنعتهم من قراءة الكتب الأخرى جانب المنهج الإسلامي، مضيفا أن تعلم القرآن أصبح إجباريا في الفترة الأولى من اليوم الدراسي بجانب حظر اللغة الإنجليزية والعلوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأطفال يتعلمون المواد المحظورة في المنزل، في حين تستعد 400 مدرسة أخرى في إقليم بادجيس للتحويل إلى المناهج الجديدة.