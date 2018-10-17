الجيش الأمريكي: لا مؤشر على استقبال جوانتانامو للمزيد من السجناء

خليج جوانتانامو (د ب أ)

قال المسؤول العسكري الأمريكي الذي يشرف على معتقل خليج جوانتانامو في كوبا، إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم ارسال المزيد من السجناء إلى المعتقل.

وقال الأدميرال جون رينج في مقابلة مع صحفيين الثلاثاء: إن "المنشأة، التي تم إنشاؤها في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، مستعدة لاستقبال نزلاء جدد حال صدرت أوامر بذلك".

ولكن في الوقت الحالي لا يوجد توجيه أو مؤشر لإمكانية حدوث مثل هذا الأمر، حسبما أوضح رينج، الذي تولى قيادة قوة المهام المشتركة في جوانتانامو في نيسان/أبريل الماضي.

وقال رينج إن مهمته تتمثل في ضمان استمرار السجن لمدة 25 سنة مقبلة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، أمرًا بإبقاء السجن المثير للجدل قيد التشغيل، مؤكدا إمكانية إرسال سجناء إلى جوانتانامو إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.