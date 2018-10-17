بومبيو: العقوبات الأمريكية على تركيا قد تُرفع قريبًا

بروكسل (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا قد تُرفع قريبا، وذلك بعد إفراج السلطات التركية عن القس الأمريكي اندرو برونسون.

وخلال توقفه في بروكسل أثناء رحلة عودته من أنقرة، قال بومبيو مساء اليوم الأربعاء: "سيكون هناك قرار في هذا الشأن قريبا".

كان بومبيو أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف بومبيو أن "بعضا من العقوبات التي طبقناها ترتبط بشكل مباشر بالقس برونسون"، مشيرًا إلى أن هناك "منطقًا" لإبطال هذه العقوبات الآن، لكنه أوضح أنه لم يصدر قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ولفت إلى أنه لا يزال يتعين عليه أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الأمر.