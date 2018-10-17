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مندوب روسيا بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق في استخدام التحالف الدولي قنابل فوسفورية بسوريا

07:42 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
مندوب روسيا بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق في استخدام التحالف الدولي قنابل فوسفورية بسوريا

فاسيلي نيبينزيا

نيويورك (أ ش أ)

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مفصل في الأنباء حول استخدام التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، قنابل فوسفورية في سوريا.

وقال نيبنزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "يجب التحقيق بالتفصيل في هذه الأنباء".

وكانت الخارجية السورية قد وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استهداف التحالف الدولي سكان مدينة هجين بدير الزور بعد استهدافهم بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا.ً

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية، أن نحو 14 ضربة جوية وجهها التحالف على المحافظة يوم السبت الماضي.

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نيويورك روسيا الأمم المتحدة قنابل فوسفورية سوريا التحالف الدولي فاسيلي نيبينزيا

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