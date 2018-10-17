رئيس الحكومة العراقية المكلف يعلن عن التشكيل الوزاري الأسبوع المقبل

بغداد (أ ش أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، عن نية عبد المهدي تقديم أسماء التشكيل الوزاري والبرنامج الحكومي الأسبوع المقبل.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبد المهدي ينوي تقديم أسماء أعضاء التشكيل الوزاري مع البرنامج الحكومي الوزاري في الأسبوع القادم.

وأضاف المكتب أن عبد المهدي يتباحث مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية حول الموعد المناسب.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف عبد المهدي - في الثاني من أكتوبر 2018 - بتشكيل الحكومة المقبلة.