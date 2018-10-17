ماي: لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ممكنًا

بروكسل (د ب أ)

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجمود الحالي بشأن قضية حدود إيرلندا الشمالية.

وقالت ماي - في بروكسل قبل محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي -: "أعتقد أن الجميع حول الطاولة يريدون التوصل إلى اتفاق، ومن خلال العمل بشكل مكثف وعن كثب، يمكن أن نحقق الاتفاق، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، والآن حان الوقت لتحقيق ذلك".

وأضافت "هناك اختلافات متبقية في قضية أيرلندا الشمالية. من خلال العمل المكثف معا، أعتقد أننا نستطيع حل هذه القضايا" مشيرة إلى تحقيق "تقدم كبير" خلال الأسابيع الأخيرة.