"فوكس نيوز" تفضح كذب ترامب: علاقات الرئيس مع السعودية تمتد للتسعينيات

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الإخبارية، إحصائية صغيرة عن العلاقة الملاية التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية.

وذكرت الشبكة، أنه في عام 1991، باع ترامب، يختًا لأحد أمراء السعودية.

وفي عام 2001، باع ترامب، الطابق الخامس والأربعين من برج ترامب للسعوديين.

وفي يونيو 2015، أعلن ترامب أنه يحب السعوديين، حيث يقطن العديد منهم في برج ترامب.

وفي أغسطس من نفس العام، ذكر ترامب أن السعوديين يشترون منه شققًا سكنية تبلغ قيمة الواحدة منها 40-50 مليون دولار.

وفي 2017، بحسب الشبكة الإخبارية، أنفقت مجوعات الضغط السعودية 270 ألف دولار في فندق ترامب بالعاصمة واشنطن.

وتأتي هذه الإحصائية بعد يوم من إعلان ترامب، أنه لا تربطه أي مصالح مالية بالمملكة العربية السعودية، وأي اقتراحات تقول ذلك هي مجرد "أخبار زائفة".

جدير بالذكر أن شبكة "فوكس نيوز" من الشبكات الأمريكية القليلة التي يصدقها الرئيس الأمريكي ترامب، في الوقت الذي يصف أغلب الشبكات الإخبارية بأنها تنشر "أخبار كاذبة".