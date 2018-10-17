الجنائية الدولية تحذر إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب بالضفة الغربية

لاهاي - (د ب أ):

حذرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، إسرائيل من إخلاء وتدمير قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، نظرا لأن الإخلاء القسري يمكن أن يعتبر جريمة حرب.

وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة بالجنائية الدولية، في بيان صدر على الموقع الإلكتروني لمكتب الادعاء العام: "جدير بالذكر أنه كقاعدة عامة، يعد إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات بدون ضرورة عسكرية أو إبعاد سكان أرض محتلة بمثابة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

تجري المدعية حاليا تحقيقات أولية في مزاعم أخرى بجرائم حرب جرى ارتكابها في مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية. ومازال من غير المعلوم ما إذا كانت الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا جنائيا رسميا.

لا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، على عكس القيادة الفلسطينية، ما يعني أن المحكمة يمكن أن تفتح قضية ضد إسرائيل بأي حال من الأحوال.