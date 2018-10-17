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ترامب: أمريكا تطلب من تركيا تسليمها أي تسجيلات خاصة بخاشقجي "إن وجدت"

05:57 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ترامب: أمريكا تطلب من تركيا تسليمها أي تسجيلات خاصة بخاشقجي "إن وجدت"

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، طلبت من السلطات التركية اليوم الاربعاء، تسليمها أي تسجيلات لها علاقة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي "أن وجدت"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وكان مصدر تركي رفيع المستوى قال إن الشرطة عثرت على أدلة، أثناء عملية بحثهم في القنصلية السعودية، تؤكد أن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قُتل هناك، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت الوكالة إن المسؤول التركي لم يقدم المزيد من التفاصيل عن ماهية الأدلة، والتي عثرت عليها الشرطة خلال عملية البحث التي امتدت لساعات، وانتهت في ساعات مبكرة من صباح أمس الثلاثاء.

تحدث المسؤول التركي لأسوشيتيد برس، شرط عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخول للتحدث مع وسائل الإعلام عن التحقيقات.

اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.

ترامب أمريكا تركيا جمال خاشقجي السعودية

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