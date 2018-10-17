السعودية تنفي أنباء عن لقاء ثنائي بين رئيس الأركان ونظيره الإسرائيلي

القاهرة – (مصراوي):

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت.

وأوضح المصدر بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن رئيس الأركان السعودي، شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المُنعقد في قاعدة أندروز الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 من شهر أكتوبر الجاري.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدرها الذي لم تذكر اسمه، أن الاجتماع تخلله عشاء رسمي لجميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وتبعه في اليوم التالي المؤتمر الرئيسي في قاعدة أندروز الجوية.

وشدد المصدر العسكري السعودي، على أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين".