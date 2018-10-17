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الجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

05:07 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
الجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

القاهرة/فيينا- (د ب أ):

بحث الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، توماس جريمينجر، سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين وسبل مواجهة التحديات.

وجاء اللقاء خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، أكد أبو الغيط، خلال اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى العلاقة المؤسسية، مشيرا إلى الفعاليات المشتركة التي يتم تنظيمها ومن بينها ورشة العمل الحالية.

وأكد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذه الفعاليات، بما يخدم مصالح الطرفين، معرباً عن التطلع للاستفادة من إمكانات وخبرات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تدريب كوادر الأمانة العامة، ودعم قدراتها في عدد من المجالات الهامة.

وأشار عفيفي أن جريمينجر، أكد على مدى الاهتمام الذي توليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة، التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً وجود فرص متاحة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى استعداد المنظمة لتنظيم برامج وأنشطة التدريب اللازمة لكوادر الأمانة العامة للجامعة العربية.

جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط توماس جريمينجر منظمة الأمن والتعاون فيينا النمسا

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