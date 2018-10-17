الإمارات تعلن عن إجراءات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة

كتبت- رنا أسامة:

سمحت دولة الإمارات العربية المتحدة للزائرين بتمديد تأشيرة الزيارة أو السياحة بكافة أنواعها بعد انتهائها لمدة 30 يوميًا، مرتين فقط، بدون الحاجة إلى مغادرة البلاد، مقابل رسوم مالية قدرها 600 درهم إماراتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وسيُطبّق القرار وفق مجموعة من الشروط والضوابط، تشمل تمديد تأشيرات الدخول إلى الإمارات للزيارة والسياحة، وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة)، لمدة 30 يومًا ولمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.

ولا يشمل هذا القرار تأشيرة الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومرافقي مواطني دول المجلس، وتأشيرات الدخول الخاصّة، وتأشيرة الدخول لمهمّة تستغرق 96 ساعة بحد أقصى.

وينبغي على من يرغب في تمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة خاصّته بتقديم طلب قبل مرور 30 يومًا على انتهاء صلاحية تأشيرته، وذلك عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.

وفي حال تجاوز المدة لن يتمكّن من تمديد تأشيرته وسيكون مُلزمًا بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وفي السياق ذاته، سيتم استقبال طلبات تمديد إقامة لمدة عام قابلة للتجديد مقابل 100 درهم إماراتي، اعتبارًا من الأحد المقبل، على 3 فئات وهي "الأرامل، المطلقات، والطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية وما زالوا على كفالة ذويهم داخل الدولة"، وفق بيان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات.

ويخضع تمديد إقامة الأرامل والمُطلقّات، على وجه الخصوص، لمجموعة من الشروط والضوابط، أهمها حصول الأرملة أو المطلقة وأبنائها على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم.

كما يُمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء، بحسب البيان.

يأتي ذلك في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي في الصيف الماضي، بعد تنفيذ السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه، وفق (وام).