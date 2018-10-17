مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يعلن التخلى عن مهمته في نهاية الشهر المقبل

نيويورك- (دب ا):

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى مستورا، اليوم الأربعاء،أنه بصدد التخلي عن مهمته.

وقال دي مستورا، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أنه سوف يترك منصبه فى نهاية نوفمبر المقبل.

كان دى مستورا قد تولى مهمته مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سورية عام2014.

وشارك دي مستورا فى عدة جولات من المفاوضات سعيا لجلوس الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ووضع نهاية للصراع في سوريا، الذي لايزال دائرا في أجزاء من البلاد بعد اندلاعه عام2011.