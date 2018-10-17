أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يعلن التخلى عن مهمته في نهاية الشهر المقبل

04:47 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يعلن التخلى عن مهمته في نهاية الشهر المقبل

ستافان دى مستورا

نيويورك- (دب ا):

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى مستورا، اليوم الأربعاء،أنه بصدد التخلي عن مهمته.

وقال دي مستورا، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أنه سوف يترك منصبه فى نهاية نوفمبر المقبل.

كان دى مستورا قد تولى مهمته مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سورية عام2014.

وشارك دي مستورا فى عدة جولات من المفاوضات سعيا لجلوس الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ووضع نهاية للصراع في سوريا، الذي لايزال دائرا في أجزاء من البلاد بعد اندلاعه عام2011.

الأمم المتحدة سوريا ستافان دى مستورا مجلس الأمن الدولي

الخبر التالى:

الإمارات تعلن عن إجراءات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان