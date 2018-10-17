مقتل أحد شيوخ عشيرة عراقية قرب الحدود السورية

الموصل- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء، مقتل أحد شيوخ عشيرة شمر في إحدى القرى القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، 400 كم شمال بغداد.



وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على سيارة الشيخ نواف حاجم الشمري في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة عند الحدود السورية، 135كم شمال غرب الموصل، واردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

كان مسلحون مجهولون قتلوا مساء أمس الشيخ محمد الشمري في قضاء سنجار، 120 كم غرب الموصل، ولاذوا بالفرار.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على رغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.