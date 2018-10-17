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روسيا: التعامل مع هجوم القرم على أنه حادث قتل وليس عملًا إرهابيًا

03:49 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
روسيا: التعامل مع هجوم القرم على أنه حادث قتل وليس عملًا إرهابيًا

موسكو- (د ب ا):
قال المحققون الاتحاديون، اليوم الأربعاء، إنه لا يتم التعامل مع الهجوم الذي وقع بكلية في منطقة القرم على أنه عمل إرهابي، حيث أضافوا أنهم يحققون بشأن مقتل عدة أشخاص.
وقالت لجنة التحقيقات في بيان " الفحص الأولي للجثث يشير إلى أن أصحابها لقوا حتفهم بسبب طلقات نارية".
ويعتقد أن الهجوم نفذه طالب، 18 عاما، قام بإحضار مسدس للكلية، بحسب ما قاله بيان اللجنة.
وأضافت اللجنة أنه تم العثور على جثة المشتبه به وبها طلقات نارية.
ولم يشر البيان الأخير إلى أن الهجوم نجم عن تفجير قنبلة مثلما ذكرت اللجنة في وقت سابق.

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