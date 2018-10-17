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استقالة وزير خارجية اليونان بسبب خلاف بشأن اتفاق تغيير اسم مقدونيا

03:46 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
استقالة وزير خارجية اليونان بسبب خلاف بشأن اتفاق تغيير اسم مقدونيا

وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس

أثينا- (د ب أ):

استقال وزير خارجية اليونان، نيكوس كوتزياس في أعقاب خلاف حكومي بشأن اتفاق تغيير اسم مقدونيا.

وقال مكتب رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس "تم استلام طلب الاستقالة".

وكان كوتزياس المفاوض الرئيسي لليونان في المفاوضات مع مقدونيا، التي أسفرت في يونيو الماضي عن اتفاق لاعادة تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة، "جمهورية مقدونيا الشمالية" في محاولة لانهاء خلاف بين الجارتين.

اليونان نيكوس كوتزياس مقدونيا

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