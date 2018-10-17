استقالة وزير خارجية اليونان بسبب خلاف بشأن اتفاق تغيير اسم مقدونيا

أثينا- (د ب أ):

استقال وزير خارجية اليونان، نيكوس كوتزياس في أعقاب خلاف حكومي بشأن اتفاق تغيير اسم مقدونيا.

وقال مكتب رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس "تم استلام طلب الاستقالة".

وكان كوتزياس المفاوض الرئيسي لليونان في المفاوضات مع مقدونيا، التي أسفرت في يونيو الماضي عن اتفاق لاعادة تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة، "جمهورية مقدونيا الشمالية" في محاولة لانهاء خلاف بين الجارتين.