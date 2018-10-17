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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فرنسا إلى 14 قتيلا

03:44 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فرنسا إلى 14 قتيلا

أرشيفية

باريس- (د ب ا):

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة ارتفعت إلى 14 قتيلا.

وقال إن ثلاثة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين عقب وقوع الفيضانات، مضيفا أن 17 منطقة مازالت تعاني من عدم وجود مياه نظيفة.

وقد أدى هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "أود" بجنوب وسط البلاد لفيضان العديد من الأنهار والجداول المائية على ضفافها أمس الاثنين، مما أدى إلى حدوث فيضانات في 70 من احياء المنطقة.

وقالت خدمة التحذير من الفيضانات بالحكومة إن مياه الفيضانات وصلت لارتفاع سبعة أمتار في بلدة تريبي في أعلى مستوى لها منذ 1891.

بنيامين جريفو فرنسا أمطار غزيرة فيضانات

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