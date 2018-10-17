الكونغو توقع عقدا مع الصين وإسبانيا لتطوير مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية

كينشاسا- (د ب ا):

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق مع مجموعات صينية وإسبانية لتطوير مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية بقيمة 14 مليار دولار.

وكان قد تم إرجاء مشروع انجا 3 لفترة طويلة، ولكن حكومة الكونغو قالت في بيان اليوم إن شركة " ثري جورجيس انترناشونال كوربريشن" الصينية سوف تشارك شركة "جروبو كوبرا" الإسبانية وشركة ايه إي إي هولدينجز في تطوير المشروع.

وجاء في البيان " جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن سعادتها بأنها أجرت عملية الاختيار من أجل هذه المرحلة الجديدة، التي تمثل خطوة مهمة للأمام يتساوى حجمها مع حجم وعود الكونغو بالنسبة لتنميتها وتنمية أفريقيا الاقتصادية والاجتماعية ".

وسوف تقوم الشركتان الآن بإجراء دراسات جدوى وأبحاث أخرى قبل بدء عملية البناء على نهر الكونغو.

ومن المقرر أن يولد المشروع 11 ألف ميجاوات، أي ما يعادل إنتاج ثمان محطات للطاقة النووية، وقد وقعت جنوب أفريقيا بالفعل اتفاقا لشراء الكهرباء من الكونغو.