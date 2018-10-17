الحرس الثوري الإيراني : الرأس المدبر للهجوم على العرض العسكري في إيران قتل في العراق

طهران - (د ب أ):

ذكرت تقارير من فيلق الحرس الثوري الايراني أن من يشتبه أنه العقل المدبر وراء الهجوم الدموي على العرض العسكري في إيران وقع في سبتمبر الماضي قتل في العراق.

وقال الحرس الثوري لوكالة "إسنا" الايرانية للانباء إن "أبو ساهي"، أحد قادة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" قتل على أيدي "وحدات المقاومة" إلى جانب أربعة يشتبه أنهم من الارهابيين في محافظة ديالي شرق العراق.

ولم تتضح هوية "وحدات المقاومة" في التقرير.

ووقع الهجوم في 22 سبتمبر الماضي في مدينة الاهواز جنوب غرب البلاد، حيث كان يقام عرض عسكري لاحياء ذكرى الحرب بين إيران والعراق في عام 1980 .

وكان متشددون قد فتحوا النار على المشاركين في العرض العسكري، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا، من بينهم جنود من الحرس الثوري الايراني بالاضافة إلى مدنيين.

وأصيب أكثر من 60 شخصا في الهجوم.