وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بإخلاء فيتنام من مبيد الاعشاب السام "أورانج"

هانوي- (د ب أ):

ذكر السفير الأمريكي في فيتنام، دانييل كريتنبرينك أن وزير الدفاع، جيمس ماتيس تعهد، اليوم الأربعاء، بمواصلة التعاون لازالة مبيد الاعشاب السام "عامل أورانج"، الذي استخدمه الجيش الامريكي في حرب فيتنام.

وأضاف السفير الامريكي في بيان "أعتقد بقوة أنه بينما نواصل معالجة تلك الموروثات، يمكن أن نوسع عملنا معا من أجل المنفعة المتبادلة لشعبينا وللعالم".

وأثناء زيارته إلى مدينة هو شي منه، في إطار زيارته الثانية إلى فيتنام هذا العام، قام ماتيس بزيارة قاعدة بين هوا الجوية وهي قاعدة أمريكية سابقة خلال الحرب.

والقاعدة هي موقع عملية تطهير رعتها الولايات المتحدة لعامل "أورانج".

والمبيد الحشري، المعروف أيضا باسم ديوكسين هو السبب في حدوث مئات الالاف من العيوب الخلقية، بما فيها تشوهات الاطراف والتخلف العقلي، منذ الحرب.

وتعهدت الحكومة الامريكية بتنظيف وترميم أجزاء من القاعدة التي تعرضت للتلوث، بتكلفة تبلغ نحو 390 مليون دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.

وسيتولى المشروع تنظيف حوالي 500 ألف متر مكعب من التربة، الملوثة بعامل "أورانج" بدء ا من العام المقبل.