بالفيديو .. القوات الإسرائيلية تعتدي على أهالي الخان الأحمر

كتبت - إيمان محمود:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي القدس المُحتلّ، والتي يريد الاحتلال تهجير أهلها والاستلاء عليها.

وأصيب 4 فلسطينيين واعتُقلت فتاة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الخاصة على المواطنين والمتضامنين المتواجدين في القرية، لحمايتها من المساعي الهادفة لهدم بيوت المواطنين وتهجيرهم بقرار من محكمة الاحتلال، ويبلغ عددهم 250 مواطنا.

واعتقلت القوات الخاصة الفتاة رنين عميرة، 18 عامًا، وأصيب 4 آخرون بعد أن رشتهم القوات بالفلفل واعتدت عليهم بالضرب.

ونشرت وكالات الأنباء والمواقع الفلسطينية، فيديو يرصد اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على المعتصمين في القرية والصحفيين المتواجدين في موقع الحدث.

وواصلت الجرافات الإسرائيلية، تجريف أراض وشق طرق وتسهيلها في محيط قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتل، لليوم الثالث على التوالي.

كما منعت قوات الاحتلال التي ترافق الجرافات، صباح اليوم، دخول المواطنين أو خروجهم من القرية وفرضت حصارًا عليها.

قرية الخان الأحمر هي قرية بدوية تقع في الجنوب الشرقي من مدينة القدس وتربط بينها وبين أريحا، هذه القرية الاستراتيجية التي اتخذت دولة الكيان قرار بهدمها وتهجير أهلها، ليتمكنوا من اقامة القدس الكبرى التي تمتد إلى مستوطنة معاليه أدوميم.

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية في شهر تموز قرارًا بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، بما في ذلك مدرستها المقامة من الإطارات المطاطية، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة ولكن تم تجميد القرار وتأجيل النظر فيه بعد مساع رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات.