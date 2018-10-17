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روسيا: القنبلة التي انفجرت في كلية بمنطقة القرم " كانت مليئة بأجسام معدنية"

02:38 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
روسيا: القنبلة التي انفجرت في كلية بمنطقة القرم " كانت مليئة بأجسام معدنية"

موسكو- (د ب ا):
قال المحققون الاتحاديون الروس، اليوم الأربعاء، إن القنبلة التي انفجرت في كلية بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا كانت " مليئة بأجسام معدنية" بهدف إيذاء القريبين منها.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان إن معظم الضحايا من المراهقين.
ويتم التعامل مع الانفجار، الذي يتردد أنه أودى بحياة 13 شخصا على الأقل وأصاب نحو 50 آخرين، على أنه هجوم إرهابي محتمل.

انفجار قنبلة انفجار القرم الشرطة الروسية

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