مقتل 3 عراقيين بينهم ضابط في انفجار شمال تكريت



تكريت- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها شمال مدينة تكريت، 170 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" ضابط شرطة برتبة نقيب وموظفين اثنين يعملان في دائرة ماء الشرقاط قتلوا ظهر اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم أثناء التوجه لإصلاح أحد الأنابيب الناقلة للماء في مشروع العيثة شمال غرب مدينة الشرقاط، 110 كم شمال تكريت".

وأشار إلى أن" جثث الضحايا تناثرت في المنطقة من شدة الانفجار ".

وتشهد مناطق عديدة من محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.