سفير مصر ببيروت يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا

كتبت – إيمان محمود

استقبل السفير نزيه النجاري، أمس الثلاثاء، بمقر السفارة في بيروت الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.

ورافق علي الحكيم، وفدًا من المنظمة ضم؛ رولا مجدلاني مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، ومنير ثابت نائب المدير التنفيذي للبرامج، والمستشار كريم خليل أمين عام المنظمة، إذ تم استعراض عدد من ملفات التعاون الفني بين مصر والإسكوا في مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة، وكيفية تعزيز هذا التعاون مستقبلاً، بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية المصرية الراهنة.

جاءت الزيارة في إطار استعداد الدكتور محمد علي الحكيم لزيارة القاهرة اعتبارًا من يوم 21 أكتوبر الجاري، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المصريين المعنيين. هذا، وقد عبر الأمين التنفيذي للإسكوا د. على الحكيم خلال اللقاء عن تقديره للتعاون الراهن بين مصر والمنظمة الدولية، وعن تطلعه إلى المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر القادم.