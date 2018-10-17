السفير الإيطالي: نتطلع لزيادة التعاون مع مصر في مجال الري والحفاظ على المياه

القاهرة- (مصراوي):

ذكر جيامباولو كانتيني، السفير الإيطالي في القاهرة، أن إيطاليا تبذل جهودًا لمساعدة مصر في مجال الري والزراعة والحفاظ على المياه، ويأتي ذلك من خلال برنامجها وأنشطتها لمساعدة السكان والأهالي المهمشين، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الدعم والتعاون في مجال إدارة المياه.

وقال السفير الإيطالي، في أولى أيام أسبوع القاهرة للمياه اليوم الأربعاء، إن بلاده قامت بمجموعة من الأنشطة التي تستهدف في إنعاش الموارد المتدهورة، والحفاظ على المياه، والحفاظ على المحاصيل الزراعية وحماية التربة.

وأضاف: "ولهذه الأسباب نفذنا مشارعينا في المناطق الشمالية الغربية، بالتعاون مع البدو والذين يعيشون في المناطق القاحلة، ونسعى إلى إعادة تأهيل هذه المناطق، واستخدام المرافق للحفاظ على المياه".

وأوضح أن هيئة التنمية الإيطالية أطلقت مبادرات لمد خطوط المياه في سيناء، خاصة في نويبع، والتي تبلغ تكلفتها حوالي ٣ مليون يورو.

كما لفت إلى أن إيطاليا تقدم 2 مليون يورو لتمويل المشروعات الخاصة بالمجالات الزراعية في المانيا والفيوم ومرسى مطروح.

وذكر السفير الإيطالي أنه من المقرر تنفيذ عدة مشاريع في ألمانيا والفيوم، وإعادة فتح 3 قنوات هناك.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن ننفذ مشاريع مماثلة في سوريا ولبنان قبل ما اعتبره "ثورات الغليان".

وأضاف: "هدفنا من البرنامج والمشاريع هو تعزيز إدارة مستدامة، وتحسين المهارات الإدارية والفنية، وسنعمل على تدريب الكوادر العاملة، وتوفير مشغلين في نظم المياه".

وأعرب عن تطلع ألمانيا لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، خاصة مصر وإثيوبيا والسودان، لأن هذا من شأنه المساعدة على مواجهة المشاكل.

كما نوه إلى أنه سيكون شراكة مع مركز البحوث المصري، وحملات الري من أجل تفعيل الكفاءة، زيادة المناطق الزراعية.