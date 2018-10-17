الخارجية الأردنية: 279 سوريا من الخوذ البيضاء غادروا البلاد

عمان - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن 279 سوريا من العاملين فيما يعرف "الخوذ البيضاء" غادروا الأردن إلى دول مختلفة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)على نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن "الحكومة الاردنية سمحت لهم بالمرور عبر أراضيها بشكل مؤقت لإعادة توطينهم في دول غربية، بناء على طلب الأمم المتحدة لأسباب إنسانية بحتة، بعد أن قدمت بريطانيا والمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومن دون أية التزامات تترتب على المملكة جراء ذلك".

وأوضح المصدر أن العدد الاجمالي للمواطنين السوريين من الدفاع المدني وعائلاتهم الداخلين للأردن بلغ 422 شخصا، وارتفع هذا الرقم نتيجة ولادة ستة أطفال إلى 428 ، مشيرا إلى أن العدد المتبقي منهم سيسافرون خلال اسبوعين.

جاء تصريح المصدر ردا على تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال لافروف ، خلال مقابلة مع قناة (يورو نيوز) إن عناصر الخوذ البيضاء الذين تم إجلاؤهم من سوريا في يوليو الماضي، لم تقبلهم كندا أو الدول الأوروبية ولا يزالون في الأردن.

وأضاف: "مرت ثلاثة أشهر، وهم لا يزالون هناك، ووفقًا لبياناتنا، فإن دولا غربية وعدت الأردن بأخذ هؤلاء الأشخاص وتوطينهم في أوروبا وكندا وهي بدأت بدراسة ماضيهم، فأصيبوا بالرعب، لأن تلك الدول لا تريد قبول مثل هؤلاء الأشخاص أصحاب الماضي الإجرامي".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في يوليو الماضي إن بلاده سمحت للأمم المتحدة لأسباب إنسانية بتنظيم مرور سوريين دخلوا من الجولان المحتل.

وأضاف الصفدي أن عمّان أذنت بدخول السوريين بعد أن قدّمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدا قانونيا ملزما بتوطينهم خلال ثلاثة أشهر.

وأشار الوزير إلى أن العدد الذي طُلب منهم هو 800 ، لكنّ الرقم الفعلي استقر عند 422 ناشطا.