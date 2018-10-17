كيف تساعد ألمانيا مصر في الري والحفاظ على المياه؟

القاهرة- (مصراوي):

أكد السفير يوليوس جيورج لُوىْ، السفير الألماني في القاهرة، إن بلاده ستواصل التعاون مع مصر، وستساعدها على تخطي أي مشكلات تتعلق بجودة المياه.

وقال لوي، في أولى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه اليوم الأربعاء، إن الزيادة السكانية تتزايد بشكل يفوق حاجة مصر، ومع زيادة السكان ستزداد الحاجة للمياه، لذلك فقد ركزت ألمانيا على مساعدة مصر في هذا القطاع بالتحديد، موضحًا أن حجم التعاون المصري الألماني في المياه تجاوز 700 مليون يورو.

وأوضح السفير الألماني أن برلين تتعاون مع مصر في 3 قطاعات رئيسية، من بينها المياه، ويتمثل هذا التعاون في تمويل مصانع لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحفي، وتدريب الموظفين من أجل العمل في هذه المصانع، وإعادة تهيئة هذه الموارد.

علاوة على ذلك، لفت السفير الألماني إلى أن بلاده تتعامل مع مسألة المخالفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويتمثل ذلك في تمويل إنشاء مصانع للتخلص من المخلفات الصلبة.

ورغم بذل ألمانيا الكثير من الجهود لمساعدة مصر في هذا الشأن، يقول لوي إنه لا يزال هناك الكثير من الجهود التي يجب القيام بها، وأثنى على الجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأن.

وأكد لوي استمرار دعم بلاده لمصر في جهودها للحفاظ على المياه، مُشددَا على أن التعاون المستمر نعمل من خلاله على تحقيق هدفنا والذي يتمثل في مساعد المواطنين، والتغلب على التحديات المستقبلية، لاسيما تلك المتعلقة بالبقاء.