"معا": مصر تنجح في تهدئة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة

كتبت – إيمان محمود:

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن مصادر مطلعة، أن الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة، نجح في احتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بعد أن قصفت إسرائيل عشرين هدفًا لحركة حماس، وأغلقت معابر القطاع.

وكشفت المصادر، أن الوفد الأمني المصري وبمساعدة أممية كثف خلال الساعات الماضية، اتصالاته مع جميع الأطراف لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة، بحسب ما نقلته "معا".

وأكدت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي يترأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية، ويضم العميد أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات، بذلوا جهودًا كبيرة منذ ساعات الفجر من أجل إعادة الهدوء للقطاع ووقف التصعيد بعد إطلاق الصواريخ على بئر السبع.

وحسب المصادر، فقد جرت اتصالات واسعة مع قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى بالإضافة إلى اتصالات موسعة على أعلى مستوى مع المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين والجيش الإسرائيلي، لمنع وقوع تصعيد وتهدئة الأوضاع الميدانية.

ويستمر الوفد الأمني المصري في جهوده، وصل وفد أمني جديد تمهيدًا لزيارة لوزير المخابرات المصرية غدًا كما كان مخططًا، بحسب الوكالة الفلسطينية.

واستشهد شاب وأصيب آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة صباح اليوم الاربعاء، بعد سقوط صارخ على منزل في مدينة عسقلان، دون أن يتسبب بإصابات في الأرواح.

وأصدرت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بيانًا نفت فيه مسؤوليتها عن الصاروخ الذي أطلق على بئر سبع.

وأكدت الفصائل أنها جاهزةٌ للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وأنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسؤوليتها الوطنية.

وقالت "لا يزال شعبنا الفلسطيني يخوض معركته بكل قوةٍ واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وإننا في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة نقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعيًا وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم”.

وأضافت "كما أننا نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباك رادعة معه".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخًا سقط، فجر اليوم الأربعاء، في فناء منزل بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وبحسب تلك الوسائل أدى سقوط الصاروخ الذي أطلق من غزة إلى أضرار جسيمة في المنزل، إضافة إلى إصابات بالهلع.

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ على منزل في بئر السبع أُطلق من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن صاروخًا آخر تم تحييده، لكنه سقط في البحر قبالة غوش أدان، بالقرب من تل أبيب.