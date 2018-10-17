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وزيرة كويتية تطالب بمساندة القضية الفلسطينية ضد المخططات الإسرائيلية

12:55 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
وزيرة كويتية تطالب بمساندة القضية الفلسطينية ضد المخططات الإسرائيلية

هند الصبيح

الكويت - (د ب أ):

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الأربعاء على ضرورة مساندة القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات "الكيان الصهيوني"، حتى ينال الشعب العربي الفلسطيني استقلاله و تمكينه من إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت الصبيح ، في كلمتها أثناء اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل العربية في دورته ال 89 المقامة حاليا بالكويت ، بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر السلام الاجتماعي حتى يعم السلام على كافة شعوب المنطقة.

وأكدت الصبيح على أهمية تكاتف كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لجميع الأطراف الفاعلة في الوطن العربي للمساعدة في تجاوز الأوضاع الصعبة في الشرق الأوسط للدفع بعجلة التنمية بما يعود بالنفع على الاقتصاديات العربية .

ودعت الصبيح إلى مواجهة الأزمات وخاصة في قضايا حيوية تتصل بتشغيل الشباب والحد من الفقر والتخفيف من حدة البطالة المُستفحلة و تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها ، وتعزيز دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت على أهمية دور المرأة العاملة العربية والاهتمام بتوفير المعلومات والإحصاءات حول أسواق العمل العربية.

بدوره ، استعرض المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري أهم بنود المؤتمر لمناقشتها ومنها استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية 2018/2020 بمكتب العمل العربي بالإضافة لمناقشة تقرير نتائج أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المطيري على دأب منظمة العمل العربية على تسخير كافة امكانياتها في دعم القضية الفلسطينية قضية كل عربي في المحافل الاقليمية والدولية لمساندة صمود الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية إسرائيل الكيان الصهيوني القدس الكويت

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