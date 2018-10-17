أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

بوتين يستقبل السيسي للتباحث حول القضايا الإقليمية والطيران المباشر بين البلدين

12:53 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018
بوتين يستقبل السيسي للتباحث حول القضايا الإقليمية والطيران المباشر بين البلدين

الرئيس السيسي ونظيره الروسي بوتين

موسكو - (د ب أ):

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لعقد مباحثات رسمية من المتوقع أن تركز على الاضطرابات في العالم العربي وإعادة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

وكانت روسيا سمحت في وقت سابق من العام الجاري باستئناف الرحلات المباشرة إلى القاهرة بعد أكثر من عامين من الحظر على خلفية سقوط طائرة روسية بعد إقلاعها من شرم الشيخ في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2015 . وكان الحادث أدى إلى مقتل 217 سائحا روسيا والطاقم الذى يضم سبعة أفراد . وأعلنت جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها عن تفجير الطائرة.

وتتطلع مصر إلى موافقة الجانب الروسي على استئناف الطيران إلى كل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة السياحيتين.

كما من المتوقع أن يبحث الجانبان الاضطرابات في كل من سورية وليبيا واليمن، وفقا لتصريحات أحد المعاونين بالكرملين.

وكان الرئيسان التقيا مساء أمس على عشاء غير رسمي في مطعم في سوتشي جنوب غربي روسيا. ونشرت وسائل الإعلام في البلدين مقاطع فيديو لهما وهما يتبادلان الحديث خلال سيرهما على ممشى مطل على البحر الأسود.

فلاديمير بوتين السيسي روسيا تنظيم داعش عودة السياحة

الخبر التالى:

وزيرة كويتية تطالب بمساندة القضية الفلسطينية ضد المخططات الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان