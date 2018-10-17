وزير الخارجية الأمريكي يغادر السعودية متوجها إلى تركيا

الرياض/واشنطن - (د ب أ):

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العاصمة السعودية الرياض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى تركيا.

وخلال زيارته أمس للمملكة التقى الوزير الأمريكي كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحث معهما قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال بومبيو بعد المحادثات إن القيادة السعودية تعهدت باستخلاص نتيجة بـ "شفافية كاملة" فيما يتعلق بقضية خاشقجي.

وأضاف بومبيو في بيان :"تقييمي من هذه الاجتماعات هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الزيارة ستركز على "بحث العلاقات الثنائية والترحيب بقرار إطلاق سراح القس أندرو بونسون (الذي كان محتجزا في تركيا وتم إطلاق سراحه وعاد إلى الولايات المتحدة مؤخرا). كما ستبحث قضية جمال خاشقجي".