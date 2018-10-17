استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم (الأربعاء) في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاما)، استشهد اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم على مواقع في قطاع غزة بزعم إطلاق صاروخ من داخل القطاع على منزل في بئر السبع (جنوب إسرائيل) .