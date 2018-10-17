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إصابات في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

08:10 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
إصابات في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

غارات إسرائيلية

غزة - (د ب أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء على مواقع عدة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "عدة صواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت جنوب مدينة غزة فيما هز انفجار آخر المنطقة الوسطى من قطاع غزة".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن شهود عيان أن الغارات الإسرائيلية امتدت إلى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وأن سحب الدخان الأسود تصاعدت في عدة مناطق.

وأضافت أن انفجارا عنيفا هز مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلق من غزة في فناء أحد المنازل بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل ، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

غزة غارات إسرائيلية الطائرات الحربية الاسرائيلية
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