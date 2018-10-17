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ارتفاع حصيلة قتلى إعصار (مايكل) في أمريكا إلى 26 قتيلا

08:08 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ارتفاع حصيلة قتلى إعصار (مايكل) في أمريكا إلى 26 قتيلا

إعصار مايكل

واشنطن - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار (مايكل) الذي ضرب عدة مناطق أمريكية إلى 26 شخصا.

وذكرت سلطات الطوارىء فى فلوريدا - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - أن 16 شخصا على الأقل قضوا جراء الإعصار الذي وصل اليابسة يوم الأربعاء الماضي،وأشارت بيانات أخرى إلى مصرع 10 أشخاص فى ولايات فرجينيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

ويبحث عمال الإنقاذ ومتطوعون عن أكثر من ألف شخص ما يزالوا في عداد المفقودين فى فلوريدا، ولا يزال هناك أكثر من 150 ألفا من السكان في جنوب شرق الولايات المتحدة بلا كهرباء.

هذا المحتوى من

Asha
واشنطن إعصار مايكل أمريكا فلوريدا

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