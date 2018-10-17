سوريا الديمقراطية: العمليات العسكرية لطرد داعش من دير الزور ستستغرق وقتا

دمشق - (أ ش أ):

رجح القيادي في قوات سوريا الديموقراطية ريدور خليل، أن العمليات العسكرية لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة هجين في دير الزور شرق سوريا ستستغرق وقتا أطول من المتوقع.

وقال خليل في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن: " داعش يستفيد كثيرا من الظروف المناخية، بما في ذلك العواصف الرملية"، مشيرا إلى أن ذلك ساعدهم على الفرار من طائرات الاستطلاع ووسائل مراقبة أخرى.

وأوضح أن التنظيم حفر خنادق وأقام عوائق ووضع متفجرات وهو ما يعوق تقدم قوات سوريا الديموقراطية، لافتا إلى أن معظم "المسلحين" هم من الأجانب ، وأنه يتحصن نحو ثلاثة آلاف "جهادي" في منطقة هجين، أحد آخر جيوب تنظيم "داعش" في سوريا.

وتستمر حملة قوات سوريا الديمقراطية لطرد مسلحي "داعش" بشكل نهائي في هجين للشهر الثاني على التوالي، وذلك بتقدم بطيء بسبب تحصينات التنظيم بين الكتل السكانية.