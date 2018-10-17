فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية

كاراكاس - (د ب أ):

أعلنت فنزويلا الثلاثاء أنها ستتخلى عن الدولار في التبادلات التجارية الرسمية، وستستخدم بدلا من ذلك اليورو واليوان الصيني.

وقال طارق العيسمي، نائب الرئيس الفنزويلي إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تمنع البلاد من استخدام الدولار ، ووصف هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية وتعسفية ومخالفة للقانون الدولي".

وأضاف نائب الرئيس أن شركات الأدوية التي تدفع لها الحكومة بالدولار "تم إغلاق حساباتها ومنعت من القيام بعمليات بالدولار".

وقال إن المزادات الحكومية بالعملة الأجنبية ستستخدم الآن اليورو واليوان والعملات الصعبة الأخرى.

وأضاف العيسمي أن الحكومة ستضخ أيضا نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في سوق الصرف.

ومع ذلك ، لا يزال الفنزويليون قادرين على الحصول على الدولار في السوق السوداء.